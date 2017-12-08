2018 iPhone X’un ekranıyla ilgili sürpriz gelişme

Bilindiği üzere Apple, kısa bir süre önce Türkiye’de de satışa sunduğu iPhone X’da ilk kez OLED ekran tercihinde bulunmuştu. Apple, iPhone X’da tercih ettiği çerçevesiz OLED ekran için Samsung’la iş birliğine imza atmıştı. İlk etapta ekran üretimiyle ilgili sıkıntı yaşanacağı iddia edilse de bu iddiaların asılsız olduğu kısa bir süre ortaya çıkmıştı.

2018 yılında satışa sunulacak iPhone modelleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren Apple’ın OLED ekran için yeni bir iş birliğine imza atacağı konuşuluyor. Eğer dedikodular gerçepe dönüşürse 2018 yılında satışa sunulacak iPhone modellerinin ekran üretimini LG üstlenecek. LG’nin 2018 yılının haziran ayında OLED ekran üretimi için Apple’la görüşme yapacağı belirtiliyor. İddianın gerçekleşmesi durumunda LG’nin 2018 yılında yeni iPhone modeli için 60 milyon ekran üreteceği dile getiriliyor.

iPhone X’daki Samsung üretimi ekran ne gibi yenilikler vadediyor?

LCD ekranlı iPhone modellerine kıyasla çok daha canlı ve parlak renkler üreten iPhone X, bununla birlikte daha derin siyah tonlar sunuyor. OLED ekranıyla daha gerçekçi görüntü kalitesi sunan iPhone X’un ekran çözünürlüğününde de iyileştirme yapılmıştı. iPhone 7’de 1.334 x 750, iPhone 7 Plus’ta 1.920 x 1080 piksel çözünürlük değeri tercih eden Apple, iPhone X’da 2.436 x 1.125 piksel çözünürlük değeri kullanmıştı. Ekran bununla birlikte dijital sinema endüstrisiyle aynı renk düzenini kullanmıştı. HDR10 ve Dolby Vision özelliklerine de destek veriyor.