iPhone’a karanlık mode namıdiğer “dark mode” gelene kadar en iyi seçenek bu [Video]

Apple geçtiğimiz gün düzenlenen WWDC17 geliştiriciler konferansında yeni iOS 11’i tanıttı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da iOS’in bazı yeni özellikleri arka planda bırakıldı ve bu özelliklere değinilmedi. Uzun bir süredir iOS için “dark mode”, yani karanlık modunun gelmesi bekleniyordu. Görünüşe bakılırsa iOS 11 içerisinde çok da göz önünde bulunmayan bir menüde merakla beklenen karanlık modun bir uyarlaması bizleri bekliyor.



Yayınlanan videoda görülebildiği üzere iOS 11’de karanlık modunu aktif hale getirebilmek için ayarlardan erişilebilirlik seçeneğine ulaşmak gerekiyor. Daha sonrasında erişilebilirlik içerisinde “akıllı dönüştürme”yi aktif hale getirmek yeterli oluyor. Söz konusu yeni özellik ekrandaki renkleri iyi bir şekilde analiz ediyor ve tersine çeviriyor. Eskiden yer alan” renkleri ters çevir” özelliği halen mevcut ancak bu yeni özelliğin eskisine göre daha iyi çalıştığını belirtmek gerekiyor.

iOS’in arayüzü neredeyse tamamen beyaz olduğu için renkler akıllı bir şekilde dönüştürüldüğünde siyah bir arayüz karşımıza çıkıyor. Fotoğraflarda, videolarda ve zaten karanlık bir arayüze sahip olan uygulamalarda renkler dönüştürülmüyor. Tam olarak kullanıcıların beklediği gibi olmasa da karanlık tema kullanmayı sevenleri mutlu edecek bu yeni özelliğin nasıl çalıştığıyla ilgili videoya haberin görseli üzerinden ulaşabilirsiniz.