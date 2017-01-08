iPod ve telefonu birleştiren ilk iPhone prototipi gün yüzüne çıktı [Video]

Apple 2007 yılında ilk iPhone modelini piyasaya sürdü ve şüphesiz şirketin şu ana kadarki en başarılı cihazlarından biri bu oldu. Ancak bilindiği gibi iPhone’dan önce Apple’ın taşınabilir ve kişisel bir cihaz olarak ilk göz ağrısı iPod’du. Devrimsel teker arayüzü, iPod’un kullanımını inanılmaz kolay bir hale getiriyordu. Ortaya çıkan bu prototip görüntüsü, iPod’un tekerinin iPhone’da kullanılması halinde nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

Belirtilenlere göre Apple, iPhone’u geliştirmek için iki farklı yöntem üzerine odaklandı. Bu yöntemlerden bir tanesi halihazırda milyonlarca kullanıcının benimsediği iPod‘a telefon özelliği eklemekti. Diğeri ise OS X işletim sisteminin telefon için optimize edilmiş bir halini hazırlamaktı.

iPod ile telefon özelliğini bir araya getiren modelde videoda da görebileceğiniz üzere teker sistemi kullanılıyordu. AcornOS isimli özel bir işletim sistemi kullanılan cihaz, tamamen tekerle kontrol odaklı hazırlanmıştı. iPod’un birkaç özelliğine karşın iPhone’un çok daha yetenekli olması gerektiği için teker bu durumda yetersiz kalıyordu. iPod’un babası Tony Fadell‘ın belirttiğine göre videodakinin aksine iPhone’daki teker tıpkı iPod’daki gibi fiziki olarak konumlandırılmış ve gövdede ekrana çok küçük bir yer kalmıştı. Dolayısıyla yazı yazmak gibi eylemler eziyete dönüşüyordu.

Sonuç olarak Apple bu fikiri tamamen çöpe atıp hepimizin bildiği 3,5 inç dokunmatik ekrana sahip iPhone modelini piyasaya sürdü. Apple’ın iPod ve telefonu bir araya getirmeyi hedefleyerek geliştirdiği prototipin nasıl göründüğüne haberin üstündeki videodan göz atabilirsiniz.