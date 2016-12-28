İran’ın internet kısıtlamaları şimdi de Clash of Clans’a sıçradı

İnternet kısıtlamalarıyla meşhur olan İran şimdi de gençlerin büyük ilgi gösterdiği mobil oyun Clash of Clans‘ı yasakladı.

İran şimdiye kadar uyguladığı çeşitli kısıtlamalarla defalarca gündeme geldi. Çok kullanılan sosyal medya platformlarından mobil uygulamalara kadar yayılan bu yasaklar şimdi de oyun dünyasına uzandı. İran önce geçtiğimiz ağustos ayında Pokémon Go‘yu yasaklamıştı. Şimdi benzer bir uygulamayı Clash of Clans için devreye soktu.

İran Adalet Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada Clash of Clans’ın gençleri olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Savaş üzerine kurulu olan oyunun bağımlılık yaptığı ve şiddet duyguları uyandırdığı, bu sebeple de yasaklanmasına karar verdiği dile getirildi. Bu kısıtlama kararının oyun sevenler üzerinden ne kadar etkili olacağı ise henüz bilinmiyor.