İstediği Witcher 3 karakterine dönüşebilen cosplay sanatçısı

Cosplay denildiği zaman akla hayran bırakan örnekler de, başarısız çalışmalar da geliyor. Ancak bu sefer karşımızda fazlasıyla başarılı bir cosplay çalışması var. Öyle ki çekilen karelerin büyük bir çoğunluğu Witcher 3‘ten alınmış gibi duruyor. Detaylar görenlerin hayranlığını kazanmayı başarıyor.

Genel olarak cosplay fazlasıyla emek isteyen ve masraflı bir hobi diyebiliriz. Bu işe gönül verenler büyük uğraşlar sonucunda istedikleri karakterlere dönüşmeyi başarıyor. Fakat kimi zaman tüm uğraşların boşa gittiği de oluyor. Elena Samko‘nun çalışmaları ise fazlasıyla başarılı cosplay örnekleri arasına giriyor.

Rusya’da yaşayan ve cosplay çalışmalarıyla kendine hayran bırakan Samko hem tüm kıyafetlerini dikiyor, hem de makyajını kendi yapıyor. Üstelik bu alanlardan hiçbirinde eğitime sahip değil. Kısacası burada yetenek ve başarılı olma isteği devreye giriyor diyebiliriz. Dolayısıyla fotoğraflarda gördüğümüz başarılı cosplay tamamen Elena Samko’nun azmi ve çalışmasının ürünü. Üstelik o sadece bu çalışmaları fotoğraflayıp, cosplay sevenlerle paylaşmakla kalmıyor. Çalışmalarının tüm aşamalarını YouTube üzerinden takipçilerine gösteriyor. Bu sayede kendisi gibi copslay konusunda hevesli olan kişilere de yol göstermiş oluyor.

Elena Samko’nun Witcher 3 cosplayini haberimizin girişinde yer alan galeride görebilirsiniz. Arzu ederseniz onun cosplay videolarına da buradan ulaşabilirsiniz.