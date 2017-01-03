İsveç’te yarım yüz yıllık gelenek sona erdi

Her pazarda olduğu gibi pastadan en büyük payı alma yarışı devam ederken; İsveç’te 50 yılın ardından lider değişti.



Dünyanın en güvenli otomobillerini üretmek konusunda otomobil tarihine getirdiği yeniliklerle akıllarımızdaki yerini koruyan İsveç merkezli üretici Volvo, 2016 yılı itibarıyla 50 yılın ardından beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldı. BBC’de yer alan habere göre, yerel kaynakların açıkladığı yıllık satış oranında geleğeneğini sürdürmeyi başaramayan Volvo, yarım yüz yılın ardından ilk kez ikinci sıraya geriledi.

Yüzde 5,9‘luk payla İsveçte 2016 yılının en çok satan sıfır otomobili olma başarısını gösteren Volkswagen Golf, Volvo’nun V70, S90 ve V90 modellerinin yüzde 5,7‘lik değerlerini geride bırakmayı başardı. Bu sonuca rağmen total bazda bakıldığındaysa Volvo, halen yüzde 21,5’lik pazar payıyla ülkenin en çok satan markası olmaya devam ediyor. Volkswagen’in toplam pazar payınınsa yüzde 15,7 olduğu ifade edildi. Volvo, bu ünvanı en son Volkswagen Beetle’a kaptırmıştı.