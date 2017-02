İzleyenleri bambaşka dünyalara götüren şahane bilim kurgu dizileri

Son yıllarda Amerikan televizyonundaki dizilerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bilim kurgu dizileri de bu durumdan nasibini alıyor. Her geçen gün daha ilgi çekici bilim kurgu dizileri izleyicilerle buluşuyor. Hala ekrana gelen bu yapımlardan beğeni toplayanları bu listede bir araya getirdik.

Doctor Who

IMDb Puanı: 8.8

Televizyonun en uzun soluklu bilim kurgu dizisi olan Doctor Who hız kesmeden devam ediyor. 2005’te ekrana döndürülen bu dizide Gallifreyli bir Zaman Lordu olan Doktor zaman ve uzayda sonu olmayan maceralara atılıyor. Ona genellikle dünyada tanıştığı bir insan yol arkadaşlığı ediyor. Hikaye geçmiş ve gelecekle sınırlı kalmıyor, sonsuz gezegenlere ve farklı ırklara uzanıyor.

Westworld

IDMb Puanı: 9.1

Geçtiğimiz sene ekrana gelmeye başlayan Westworld, hızla en popüler bilim kurgu dizileri arasına girmeyi başardı. İlk sezonu sonlandıran yapım Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris ve Anthony Hopkins gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla çıkıyor.Burada yapay zekaya sahip robotların vahşi batı temalı parktaki yaşandıları, ziyaretçilerle yaşadıkları ve bilinç kazanma yolundaki ilerleyişleri ele alınıyor.

Outlander

IMDb Puanı: 8.5

Aynı isimli kitap serisinden uyarlanan Outlander’da Caitriona Balfe, Sam Heughan ve Tobias Menzies gibi isimler başrolleri paylaşıyor. 1940’larda savaş hemşireliği yapan Claire, İskoçya ziyareti sırasında kendisini 200 sene geçmişe gitmiş olarak buluyor. Savaşın hakim olduğu ve kadınların yok sayıldığı bu dönemde onu heyecan dolu bir macera bekliyor.

The 100

IMDb Puanı: 7.8

Dört sezondur ekranlarda olan The 100’de Eliza Taylor, Eli Goree, Thomas McDonell gibi isimler rol alıyor. 97 sene sonra geçen yapımda nükleer bir silah insan ırkını yok ediyor. İnsanlıktan geriye kalan son 100 genç dünyaya dönüp insanoğlunun burada yeniden yaşayabilmesi için çaba harcıyor.

The Man in the High Castle

IMDb Puanı: 8.1

Aynı isme sahip romandan uyarlanan The Man in the High Castle alternatif bir dünya hayal ediyor. “İkinci Dünya Savaşı’nı Naziler kazansaydı ne olurdu?” sorusundan yola çıkan yapımda Almanlarla Japonların güç mücadelesi yer alıyor.

Black Mirror

IMDb Puanı: 8.9

Üçüncü sezonuyla Netflix’e taşınan Black Mirror her bölümünde farklı bir dünyaya ve hikayeye yer veriyor. Hayatın ve teknolojinin karanlık yanını ele alıyor.

Stranger Things

IMDb Puanı: 9.0

2016 yazına damgasını vuran Stranger Things’te ufak bir erkek çocuğu kayboluyor. Onu bulmak için mücadele eden annesi korkunç güçlerle karşılaşıyor. Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard gibi isimlerin rol aldığı yapım 80’lerin korku filmlerinin havasını televizyona taşıyor.

Orphan Black

IMDb Puanı: 8.4

Neredeyse tüm ana kahramanlara Tatiana Maslany’nin hayat verdiği Orphan Black insanların klonlanması konusuna farklı bir bakış açısı sunuyor. Sarah tıpkı kendisine benzeyen genç bir kadının intihar etmesiyle kendisine dair gerçeği keşfediyor.

Travelers

IMDb Puanı: 8.1

Travelers, zaman yolculuğu ve insanlığın sonu konseptlerini bir araya getiriyor. Burada insanlar bilinçlerini 21. yüzyıla geri gönderiyor. Böylece insanlığın sonunun gelmesine engel olmaya çabalıyorlar.

Colony

IMDb Puanı: 7.3

Başrollerini Josh Holloway ve Sarah Wayne Callies’in paylaştığı dizi yakın bir gelecekte geçiyor. Colony’de uzaylılar dünyayı bir koloni haline getiriyor. İnsanların bir kısmı onlarla birlikte çalışırken, geri kalanlar özgürlük mücadelesine katılıyor.

Sense8

IMDb Puanı: 8.4

Lana ve Lilly Wachowski tarafından yaratılan Sense8’te dünyanın dört bir yanında yaşayan sekiz kişi zihinsel olarak birbirine bağlanıyor. Birinin yaşadıklarını diğerleri de hissedebiliyor. Böylece aralarındaki mesafeye rağmen birbirleriyle iletişim kurabilmeye başlıyorlar. Onlar bu duruma alışmaya çalışırken asıl tehlike ortaya çıkıyor.

The X-Files

IMDb Puanı: 8.7

Bilim kurgu dizisi denince akla gelen ilk işlerden biri olan The X-Files geçtiğimiz sene ekranlara geri döndü. Mulder ve Scully’nin uzaylılara dair gerçeği bulma macerası da kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen yapımın önümüzdeki yıllarda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Humans

IMDb Puanı: 8.1

Paralel evrenlerden birinde insanların sahip olmak için mücadele ettiği son ürün Synth oluyor. Synth kısaca insan görünümlü robot hizmetkarlar olarak görülüyor. Ancak bu keşif insanların yaşam biçimini baştan aşağı değiştiriyor.

The Expanse

IMDb Puanı: 8.2

Aynı isimli seriden televizyona uyarlanan The Expanse gelecekte geçiyor. Bu dönemde insanlar tüm güneş sisteminde koloniler kurmayı başarmış oluyor. Frankie Adams, Thomas Jane, Steven Strait gibi isimlerin rol aldığı dizide bu ufak ekip insanlığın geleceğini tehdit eden bir tehlikeyi keşfediyor.

Dark Matter

IMDb Puanı: 7.5

Dark Matter’da altı kişi kendilerinden başka kimsenin olmadığı bir uzay gemisinde uyanıyor. Kim olduklarını dahi hatırlamayan bu ufak ekip zihinlerini kurcalayan sorulara yanıt bulmak üzere harekete geçiyor.