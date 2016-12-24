Japon Star Wars hayranından el yapımı Millennium Falcon [Video]

Han Solo‘nun kıymetli uzay gemisi Millennium Falcon, Japon bir Star Wars hayranı tarafından yeniden yaratıldı.

Geçtiğimiz sene beyaz perdeye geri dönen Star Wars dünyanın dört bir yanına yayılan geniş hayran kitlesiyle biliniyor. Serinin hayranları şimdiye dek yaptıkları çeşitli modellerle gündeme gelip, bizleri şaşırtmayı başarmıştı. Bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Japonya’dan Hanaki Masatoshi kendi çalışması olan Millennium Falcon modelini internet üzerinden paylaştı.

Masatoshi’nin Twitter üzerinden paylaştığı bu el yapımı figür hayranlığın sınırlarını zorluyor. Henüz onun bu detaylı çalışmayı nasıl ve ne kadar zamanda elde ettiği bilinmiyor. Buna rağmen ortaya çıkarttığı eseri satın almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Star Wars hayranlarının büyük ilgi gösterdiği bu başarılı çalışmayı hemen aşağıda bulabilirsiniz.