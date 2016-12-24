Japon Star Wars hayranından el yapımı Millennium Falcon [Video]

Han Solo‘nun kıymetli uzay gemisi Millennium Falcon, Japon bir Star Wars hayranı tarafından yeniden yaratıldı.
Geçtiğimiz sene beyaz perdeye geri dönen Star Wars dünyanın dört bir yanına yayılan geniş hayran kitlesiyle biliniyor. Serinin hayranları şimdiye dek yaptıkları çeşitli modellerle gündeme gelip, bizleri şaşırtmayı başarmıştı. Bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Japonya’dan Hanaki Masatoshi kendi çalışması olan Millennium Falcon modelini internet üzerinden paylaştı.
Masatoshi’nin Twitter üzerinden paylaştığı bu el yapımı figür hayranlığın sınırlarını zorluyor. Henüz onun bu detaylı çalışmayı nasıl ve ne kadar zamanda elde ettiği bilinmiyor. Buna rağmen ortaya çıkarttığı eseri satın almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Star Wars hayranlarının büyük ilgi gösterdiği bu başarılı çalışmayı hemen aşağıda bulabilirsiniz.
ミレニアムファルコン完成です。CREALEV社製の70mm浮く磁気浮上装置使って浮遊させ、エンジンは無線給電で発光します。装置の日本代理店である㈱ワイアードゲートさまとのコラボレーションで製作しました。二子玉川蔦屋家電で展示中です。#ローグワン #スターウォーズ #蔦屋家電 pic.twitter.com/egdv99zreT
— ハナキマサトシ@もうすぐ30th (@HanakiMasatoshi) December 14, 2016