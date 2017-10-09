Japon tasarımcıdan dişli gibi hareket eden kağıt figürler

İlginç tasarım projeleri için illa üst seviye malzeme kullanmaya gerek yok. Japon tasarımcı Haruki Nakamura, kağıttan çarklar yapıyor.

Tasarımcı Haruki Nakamura, YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle değişik projeler paylaşıyor. İnternet sitesi üzerinden hazırladığı kalıpları da satan Nakamura, bunların nasıl yapılacağını videolarla anlatıyor. Nakamura’nın en ilginç projelerinden biri ise makine dişlisi gibi pürüzsüz çalışan kağıt kübü.

Hatırı sayılır boyutta, küp şeklindeki ilginç proje Nakamura’nın bir sonraki projesinin temeli olmuş adeta. Ana parçaların kağıttan kalıbını oluşturan Nakamura bunları tek tek kesiyor ve büyük bir sabırla birleştiriyor. Arada dişlilerin rahatça dönebilmesi için ek malzemeler kullanılmış olsa da söz konusu figürün ana parçaları kağıttan oluşuyor. Nakamura, kağıt kübün kalıplarını ise yaklaşık 20 dolar fiyatla satıyor.

Oldukça ilgi çekici olan bu projeyi bir adım öteye taşıyan Nakamura, 3D yazıcıyla parçaları üretilebilecek dişli serisini çıkarmış. Kağıttan kübün küçük versiyonu da bulunan bu seride bir tavşan ve bir de kalp yer alıyor. Projenin 3D dosyalarını 9,5 dolar etiketle internet üzerinden satan Nakamura’nın ağırlık olarak kağıt katlama sanatı üzerine yoğunlaştığını da ekleyelim. Nakamura’nın dişlilerle ilgili çalışmalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Sanatçının internet sitesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

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