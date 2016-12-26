Japonya’da akıllı cihazlar için tuvalet kağıdı hizmeti başlıyor [Video]

Japonya’nın en büyük şirketlerinden birinin başlattığı uygulama bir anda tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte yeni terimlerin yanı sıra yeni hizmet ve uygulamalarla da karşılaşabiliyoruz. Bu uygulamalar kimi zaman çok işlevsel kimi zaman çok ta tercih edilmeyenler olarak ikiye ayrılıyor. Bu haberimizdeki hizmetse bu tartışlamaları yepyeni bir boyuta taşımakla beraber, sizlere “Bunu da mı yapmışlar?” dedirtecek cinsten.

Bahsettiğimiz uygulamanın başrolünde Japonya’nın en büyük operatörlerinden birisi olan NTTDoCoMo yer alıyor. Şirket, Tokyo’da yer alan Narita havaalanının tuvaletlerine yerleştirdiği rulolar ile kullanıcıların akıllı telefonlarını temizlemesine yardımcı olmayı planlaıyor. Temizleme işlevinin yanı sıra rulonun üzerinde kablosuz bağlantı, seyahat ve çeviri hizmeti gibi bilgileri içeren yazılar da yer alıyor. 2017‘nin Mart ayından itibaren başlayacağı açıklanan uygulama 86 tuvalette hizmete sunulacak.

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