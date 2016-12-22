Japonya’nın 9 milyar dolarlık nükleer reaktörü yıkılıyor

Nükleer reaktör bulunduran ülkeler, bu reaktörlerin en iyi şekilde çalışması için elinden geleni yapıyor. Zira bu reaktörlerde oluşabilecek en ufak bir hata bile milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Japonya’nın milyarlarca dolar harcadığı ancak yıllardır sorunlarla boğuşan nükleer reaktörü de bu nedenle kapanmaya hazırlanıyor.

“Rüya reaktör” olarak da bilinen Monju reaktörün yapımına ilk olarak 1986 yılında başlandığı belirtiliyor. 1994 yılında hizmete açılan ancak sodyum kaynaklı bir yangın nedeniyle kısa süre içerisinde kapanmak zorunda kalan reaktör, tekrar faaliyete geçmesi için 2010 yılında tekrar faaliyete geçti. 2011 yılında yaşanan bir sorunla yeniden kapılarını kapatan reaktör, 22 yıllık ömründe sadece 250 gün boyunca açık kalabildi. Yeniden açılması için 4,6 milyar dolar gereken reaktörün çok masraflı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Yapımı 9 milyar doları bulan reaktörün kapatılması için bile 3,2 milyar dolar harcama yapılması gerektiği belirtiliyor. Nükleer yakıtın 2022 yılına kadar tahliye edileceği ve tüm tesisin tamamen yıkılmasının ise 2047’yi bulacağı ifade ediliyor.