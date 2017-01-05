JBL’in rengarenk hoparlör serisine yeni üye: Pulse 3

JBL’in uzun bir süredir belirli aralıklarla yeni modelini piyasaya sürdüğü sevilen hoparlör serisi Pulse, yeni üyesiyle bir kez daha müzik tutkunlarının karşısına çıkıyor. Daha gelişmiş özellikler vadeden ve bir diğer yandan renkli yapısını koruyan hoparlör, daha iyi bir müzik kalitesi sunuyor.



Selefleri gibi 360 derece ses deneyimi sunan JBL Pulse 3, tıpkı Pulse 2 gibi suya dayanıklı yapıda. Izgara görünümlü tasarımda kurtulan JBL Pulse 3, yarı saydam bir lava lambasına benziyor. 3 adet sürücü ve pasif çift radyatör sayesinde daha güçlü baslar veriyor. 12 saat kullanım süresi sunabiliyor ve böylece uzun saatler boyunca müzik keyfi yaşatıyor. JBL Connect+ ile 100 adet JBL Pulse birbirine bağlanabiliyor. Böylece ortaya tam bir renk cümbüşü çıkıyor. Daha önceki modelleri otoritelerden yüksek puanlar alan hoparlörün yeni sürümü bahar aylarında 200 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.