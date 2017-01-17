John Wick’in başı bu sefer dostluk yüzünden belada

John Wick: Chapter 2‘nin vizyona girmesine çok kısa bir zaman kala filmden yeni fotoğraflar izleyicilerle paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Chad Stahelski‘nin oturduğu yapımda efsanevi tetikçi John Wick‘in emeklilik hayalleri tamamen suya düşüyor. Eski dostlarından biri gölge gibi hareket eden tetikçiler birliğini ele geçirmeye karar veriyor. John da zamanında kan kardeşi olduğu bu yakın arkadaşına yardım edebilmek için Roma’ya gidiyor. Böylece dünyanın en tehlikeli katilleri onun peşine düşmüş oluyor.

Hepimizin merakla beklediği bu yapımda Keanu Reeves‘in yanı sıra Laurence Fishburne, Common, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, John Leguizamo gibi isimler karşımıza çıkacak.

John Wick: Chapter 2 ülkemizde 10 Şubat 2017‘de vizyona girecek. Filmden paylaşılan yeni karelerin tamamını haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.