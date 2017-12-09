Jony Ive, iki yıl sonra yeniden Apple’da kontrolü eline alıyor

Apple’ın en önemli tasarımcı Jony Ive, iki yıl önce şirketin ilk baş tasarımcısı olmuş ve ardından görevinin büyük bölümünü Richard Howarth ve Alan Dye’e bırakmıştı. Bu iki yıllık süreç bugün sona erdi.

Şirketin resmi olarak onayladığı bilgiye göre Jony Ive, iki yıl sonra yeniden Apple tasarım takımının direkt yönetimini eline aldı. Bu adım sonrasında standart tasarım işlerini üstlenen donanım tarafından Richard Howarth ve arayüz tarafından Alan Dye’ın profilleri de yönetim sayfasından kaldırıldı. Ünlü tasarımcı son iki yıldır dünya genelindeki satış mağazaları ve yapımı neredeyse biten Apple Park üzerinde çalışma gösteriyordu. Angela Ahrendts liderliğindeki mağazaların global dönüşümünü tamamlayan Ive, Apple Park tarafındaki işlerin de bitmesiyle yeniden tüm donanım ve tasarım sürecini eline aldı. Direkt olarak CEO Tim Cook‘a bağlı olarak görev yapan Ive, Steve Jobs zamanında Apple’a girmiş önemli bir isim. Efsane olmuş tüm Apple ürünlerinin arkasında bulunan tasarımcı, 1996 yılından bu yana çalıştığı şirkette 5,000 civarında patenti elinde bulunduruyor. Yaptıklarıyla Birleşik Krallık tarafından “şövalye” dahi ilan edilen Ive, artık şirketin gelecek ürünlerin üzerinde daha fazla zaman harcayacak gibi görünüyor.

Bir tasarım efsanesi: Jony Ive

Geri dönüşüyle tasarım ekibinin yönetim ve idari sorumluluklarını yeniden eline alacak olan Ive, bakalım şirketin geleceğini nasıl şekillendirecek. Bu noktada en çok merak edilen ürünler arasında yeni iPhone’lar değil bahsi çok geçen artırılmış gerçeklik gözlüğü yer alıyor.