Justice League filminin oyuncu kadrosu netleşti

2017‘nin merakla beklenen yapımları arasında gösterilen ve DC çizgi romanlarından uyarlanan Justice League‘de hangi oyuncuların yer alacağı sonunda resmen açıklandı.

Şimdiye kadar çeşitli haberlerle gündeme gelen Justice League’in oyuncu kadrosunda Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher ve Jason Momoa gibi isimlerin olacağı zaten biliniyordu. Warner Bros.‘un yaptığı son açıklama ile birlikte Amy Adams, J.K. Simmons, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen’in de filmde rol alacağı kesinleşmiş oldu. Ancak açıklanan oyuncu kadrosu içinde Amber Heard ile Kiersey Clemons‘ın yer almaması dikkat çekti. Bu sebeple Mera ve Iris West’in sürpriz karakterler olarak filmde karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Yönetmenliğini Zack Snyder‘ın üstlendiği yapımda Batman‘in Wonder Woman ile birlikte Justice League’i kurma çabalarına şahit olacağız. Bruce Wayne süper güçlü insanlar ile irtibata geçip, onları bir araya getirmek için çabalayacak.

Oyuncu kadrosuyla heyecan uyandırmayı başaran Justice League’in 7 Kasım 2017‘de vizyona girmesi bekleniyor.