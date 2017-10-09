Justice League’in yeni fragmanında aksiyon tırmanıyor [Video]

Star Wars The Last Jedi fragmanı için geri sayımdayken dün Justice League‘in yeni fragmanı DC severlerle paylaşıldı. Onca değişim ve karmaşanın ardından yeni filmin nasıl olacağı konusunda hala soru işaretleri var ancak fragman bazı karakterler için fazlasıyla umut vadediyor.

Justice League’in “Heroes” (Kahramanlar) fragmanı adından da anlaşılacağı üzere ana düşmanımıza değil kahramanlarımıza odaklanıyor. Oldukça iyi başlayıp müzik seçimiyle düşüşe geçen fragmanda CGI ise ne yazık ki filmde beklentilerimizin çok altında olacakmış gibi görünüyor. Zack Snyder ile başladığı yolculuğa Joss Whedon ile devam eden film, bildiğiniz üzere bu süre zarfında pek çok değişim geçirdi, bazı sahneler yeniden çekildi, kısacası üzerinde bir hayli oynandı. Ortaya çıkan son ürünse biraz da bu yüzden fazlasıyla endişe uyandırıyor.

‘da vizyona girecek olan Justice League, Batman v Superman’ın kaldığı yerden devam ediyor. Superman’in yokluğunda “umutsuzlukla” baş başa kalan insanlık kendilerini bekleyen yeni tehlikenin farkında değildir. Böyle büyük bir savaşın altından tek başına kalkamayacaklarını fark eden Diana Prince ve Bruce Wayne, diğer kahramanları savaşlarına ortak olmaya ikna etmeye çalışır. Flash’ın büyük bir hevesle katıldığı gruba Aquaman ve Cyborg’un da dahil olmasıyla ekip tamamlanır ve büyük savaş için hazırlıklar başlar.

Açıkcası fragmanda parlayan isim Aquaman olmuş diyebiliriz. Yılların haksızlığını bu filmle beraber üstünden atıp en havalı DC kahramanlarından birine dönüşmek için adeta gün sayan Aquaman’in sahneleri çok başarılı görünüyor. Henry Cavill’ın hesabından paylaştığı siyah kostüme ilişkinse fragmanda herhangi bir ipucu göremedik. Ancak fragmanda Superman’e ilişkin çok az yer verilmesinin DC evrenini sinemadan takip eden hayranlar için daha doğru bir seçim olduğunu da düşünmeden edemiyoruz. “Çok karanlık” diye eleştirilen Batman v Superman’den sonra espri düzeyi ise Flash ile artırılacak gibi görünüyor. Green Lantern umutlarıysa film sonraki ek sahne için inanmayacaksınız ama hala devam ediyor.

VİDEO

