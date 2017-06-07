Kablolu kulaklıkları kablosuz gibi kullanmayı sağlayan aksesuar

Kablosuz kulaklıklar her geçen gün daha kullanışlı bir hal alıyor fakat fiyatlarıyla cep yakmaya devam ediyor. ATECH Micro Bluetooth Receiver kablolu kulaklıkları kablosuz gibi kullanmayı mümkün hale getiriyor.



Apple‘ın başlangıcı yapmasının ardından akıllı telefonlar kulaklık girişlerine birer birer elveda diyor. Dolayısıyla daha pratik ve pahalı bir alternatif olan kablosuz kulaklıklar öne plana çıkmaya başlıyor. Özellikle Apple’ın piyasaya sürdüğü AirPods büyük ilgi çekiyor. Ancak kaliteli bir kablosuz kulaklığa sahip olabilmek için ciddi bir miktarı gözden çıkartmak gerekiyor. Bu da kablosuz kulaklığa geçiş sürecini yavaşlatıyor.

ATECH tarafından satışa sunulan Micro Bluetooth Receiver kablolu kulaklıkları kablosuz hale getiriyor. Böylece düğüm olan, bir yerlere takılıp iki de bir çıkan kulaklık kablolarından kurtulmak mümkün oluyor. Üstelik bu ufak alıcı cihaz çok daha bütçe dostu. Rin Preda tarafından tasarlanan bu bluetooth alıcı baş parmak boyutlarında. Çoktan satın aldığınız ve hala çalışan kablolu kulaklıklarınızı takarak kullanabildiğiniz gibi, araç içi müzik dinleme keyifini de artırabilirsiniz. Bir buçuk saatte şarj olabilen cihaz dört saat boyunca aralıksız çalışabiliyor.

Tam ismi ATECH Micro Bluetooth Receiver olan bu ürüne sahip olmak için yaklaşık 50 doları gözden çıkartmak gerekiyor.