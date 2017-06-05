Kamp deneyimini yeni bir boyuta taşıyan tavan hamağı [Video]

Kamp hayatınını vazgeçilmezlerinden olan hamaklar en iyi yol arkadaşlarınız otomobillerin üzerine gelse nasıl olur? TrailNest tarafından sunulan bu ürün bunun hayalini kuran maceraperestlere çok güzel bir seçenek olarak karşımızda.

Karavan, SUV ve pickup modelleriyle uzun yola çıkmanın en keyifli taraflarından birisi de şüphesiz istenilen yerde kamp yapabilme özgürlüğü. Halihazırda gerekli donanıma sahip araçlarımızla yollara düşmeyi ve yaşayacağımız kamp deneyimini düşündüğümüzde bile yeterince heyecan verici olabiliyor. Her sınıfta olduğu gibi burada da üreticilerin ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda birbirinden cazip projeler geliştiriliyor, tıpkı sizlerle paylaşmakta olduğumuz tavan hamağı gibi. Yakın zamanda MINI Countryman’e özel tasarlanan tavan çadırını anımsatan proje açık havanın tadını çıkarmak isteyenler için çok daha cazip görünebilir.



Amerika merkezli bir şirket olan TrailNest tarafından geliştirilen tavan hamağının kurulumu da göründüğü kadar kolay. Tavan barı olan herhangi bir otomobil veya SUV’da kullanılabilen bir standı olan sistemi kullanabilmeniz için gerekli bağlantılarla tavana sabitleme yapmanız yeterli. Yaklaşık 115 kilograma kadar ağırlık desteği sunan stand kullanıcısına arkasına yaslanıp gökyüzünün 360 derece görüntüsünü vadediyor. İki kişilik destek sunan versiyonlarının da bulunduğu ve 349 dolarlık yurt dışı etiket fiyatına sahip olan sistemin ek aksesuarlarını buradan inceleyebilirisiniz.

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