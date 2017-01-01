Kanser çok yakında tarih olabilir. Michigan Üniversitesi’ndeki bilim insanları kanserle mücadelede yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Araştırmacılar fareler üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde çok önemli bir başarıya imza attı. Farelere yerleştirilen 10 nm’lik nanodiskler farelerin vücudundaki tümörlü dokuları ortadan kaldırdı. Vücuttaki tümörlü dokuları 10 gün içinde yok eden nanodiskler bununla birlikte hastalığın nüksetmesinin de önüne geçti. Nanodiskler farelere 70 gün sonra yerleştirilen tümörlü hücrelerin yayılmasının önüne geçip, tümörlü hücreleri ortadan kaldırdı. Araştırmacıların yeni hedefi ise bu nanodiskleri büyük hayvanlara yerleştirmek. Araştırmacılar bu konuda da başarılı olursa gelecekte bu deneyleri insanlarda da denemeye başlayacak. Kolon ve cilt kanserlerini ortadan kaldırması beklenen bu çalışmaların başarılı olup olmadığı zamanla ortaya çıkacak.