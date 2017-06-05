Karşınızda Apple’ın son harikası: HomePod [Video]

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Apple daha önce ortaya sızan iddiaları gerçeğe dönüştürdü ve HomePod adı verilen ev hoparlörünü duyurdu. Müzik tutkunlarının beğenisine sunulan hoparlör, tasarımıyla Mac Pro’dan ilham alıyor.



Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan hoparlörün en dikkat çeken özelliği Siri desteğine sahip olması. Siri sayesinde kullanıcılar Hey Siri komutunu vererek Apple Music’te yer alan şarkıları kolay bir şekilde dinleyebiliyor. Apple tasarımı A8 işlemcisinin tercih edildiği hoparlörde 7 adet tweeter ve Apple tasarımı woofer bulunuyor. Müzik çalma yeteneği haricinde HomeKit desteğine de sahip olan HomePod, akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmeye de imkan tanıyor. Aralık ayında Amerika, İngiltere ve Avustralya’da piyasaya sürülecek hoparlörün satış fiyatı ise 349 dolar olacak. HomePod önümüzdeki yılın başında geri kalan ülkelerde de piyasaya sunulacak.

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