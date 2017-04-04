Katlanabillir ekranlı Samsung telefonu bekleyenlere üzücü haber

Bu yıl katlanabilir ekranlı bir Samsung telefonu satın almayı düşünüyorsanız bir süre daha sabırlı olmanız gerekiyor. Samsung Display mühendisi Kim Tae-woong’un yapmış olduğu açıklamaya göre Samsung şu anda çerçevesiz ekranlara odaklanmış durumda. Seul’de gerçekleşen Display TechSalon etkinliğinde konuşan Kim Tae-woong, şu anda çerçevesiz ekranların popüler olduğunu ve katlanabilir ekranlı telefonların ticari hale gelmesinin 2019 yılını bulacağını ifade etti. 2019 yılından önce katlanabilir ekranlı telefonların piyasaya sürülmeyeceğini belirten Kim Tae-woong, katlanabilir ekranlı telefon geliştirmek için Samsung’un yeterli zamana sahip olduğunu da dile getirdi.

Bloomberg’in geçtiğimiz yıl paylaştığı bir makalede Samsung’un bu yıl katlanabilir ekranlı iki telefonunu görücüye çıkaracağı belirtilse de Samsung’un teknolojiyi mükemmelleştirmeye çalışması sebebiyle katlanabillir ekranlı telefonların çıkış tarihini ertelediği belirtiliyor. Bir süredir Samsung Galaxy X olarak adlandırılacağı iddia edilen telefonun 4K çözünürlük sunan katlanabilir ekranla birlikte geleceği belirtiliyor. Telefonun katlanabilir ekranı haricinde ne gibi özellikleri bünyesinde barındıracağı şu an için ne yazık ki belli değil. Katlanabilir ekranlı telefonların satış fiyatına dair bir iddia ortaya atılmasa da yeni bir teknoloji olacağı için oldukça yüksek bir fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.