Kayıp uygarlığın peşindeki The Lost City of Z’den yeni tanıtım [Video]

Oyuncu kadrosunda Charlie Hunnam, Robert Pattinson ve Tom Holland gibi isimlerin yer aldığı The Lost City of Z filminden yeni bir tanıtım paylaşıldı.

Yönetmenliğini James Gray‘in üstlendiği hikaye David Grann‘in kitabından beyaz perdeye aktarılıyor. Burada İngiliz kaşif Percy Fawcett‘in inanılmaz macerası anlatılıyor. Fawcett varlığı kanıtlanamayan bir uygarlığı bulmak üzere Amazon‘da tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. İnsanlık tarihini değiştireceğine inanılan bu keşfi yapabilmesi için ona eşi, oğlu ve yaveri destek oluyor.

Kayıp şehri bulmayı aklına koyan Percy Fawcett’e ünlü oyuncu Charlie Hunnam hayat veriyor. Ona bu yapımda Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Angus Macfadyen, Edward Ashley, Clive Francis, Ian McDiarmid ve Franco Nero gibi isimler de eşlik ediyor.

Gerçek olaylara dayanan konusuyla büyük ilgi uyandıran The Lost City of Z, Amerika’da 21 Nisan 2017′de vizyona girecek. Ülkemizdeki gösterim tarihi ise henüz belli değil. Filmden paylaşılan yeni tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.