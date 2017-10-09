Kazananlar arasında bir Türk’ün olduğu Nikon’un makro fotoğraf yarışması sonuçlandı [Galeri]

Fotoğraf çekim teknikleri tercih edilen kompozisyona göre değişkenlik gösteriyor. Kadrajı iyi ayarlamalı, ışığı doğru yakalamalı ve fotoğrafı “yaratmalısınız”. Portre, manzara gibi pek çok farklı tarz da bulunuyor elbet. Ancak şüphesiz en ilginç sonuçlardan bazıları makro çekimlerde çıkıyor.
Nikon’un bu yıl 43’üncüsünü düzenlediği Nikon Small World Photomicrography yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmaya 88 farklı ülkeden 2.000’in üzerinde karenin katıldığı belirtiliyor. Mikroskobik çekimlerin yer aldığı yarışma sonuçları ise bize bambaşka bir dünyanın varlığını gösteriyor. Yarışmanın birinciliği Hollanda Kanser Enstitüsünden Dr. Bram van den Broek’a gidiyor. Aşırı derecede keratin içeren bir deri hücresini fotoğraflayan van den Broek, fotoğrafı keratin araştırmaları sırasında çekmiş.
İkinci olan fotoğrafsa hemen her gün karşılaştığımız bir manzaraya makro bir yaklaşım gerçekleştiriyor. Ufak bir rüzgarla dört bir yana dağılan bu çiçeği Dr. Havi Sarfaty fotoğraflamış. Üçüncülük fotoğrafına imza atan Jean-Marc Babalian ise adeta Pac-Man’i yakalamış. Yeşil alg cinslerinden Volvoks’u fotoğraflayan Babalian’ın oldukça etkileyici bir işe imza attığını söyleyebiliriz. Yarışmanın mansiyon ödülü kısmında Emre Alagöz‘ün örümcek karesi dikkat çekiyor. Nikon’un 100’üncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak birincilerin Tokyo’daki Nikon ana merkezine geziye götürüleceği de açıklandı. Ödül alan karelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
- Ana Görsel Emre Alagöz