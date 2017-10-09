Kazananlar arasında bir Türk’ün olduğu Nikon’un makro fotoğraf yarışması sonuçlandı [Galeri]

Fotoğraf çekim teknikleri tercih edilen kompozisyona göre değişkenlik gösteriyor. Kadrajı iyi ayarlamalı, ışığı doğru yakalamalı ve fotoğrafı “yaratmalısınız”. Portre, manzara gibi pek çok farklı tarz da bulunuyor elbet. Ancak şüphesiz en ilginç sonuçlardan bazıları makro çekimlerde çıkıyor.

Nikon’un bu yıl 43’üncüsünü düzenlediği Nikon Small World Photomicrography yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmaya 88 farklı ülkeden 2.000’in üzerinde karenin katıldığı belirtiliyor. Mikroskobik çekimlerin yer aldığı yarışma sonuçları ise bize bambaşka bir dünyanın varlığını gösteriyor. Yarışmanın birinciliği Hollanda Kanser Enstitüsünden Dr. Bram van den Broek’a gidiyor. Aşırı derecede keratin içeren bir deri hücresini fotoğraflayan van den Broek, fotoğrafı keratin araştırmaları sırasında çekmiş.

Ana Görsel Emre Alagöz