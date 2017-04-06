Kedi miyavlamasından elektronik müzik [Video]

Müzik yapmak dendiğinde aklımıza ilk olarak müzik aletleri geliyor. Oysa ki müzik yapabilmek için yalnızca müzik aletlerine bağımlı kalmak zorunda değiliz. Çevremizdeki herhangi bir sesi kullanarak müzik oluşturmak mümkün oluyor. Hazırlanan bu videoda ise kedinin sesi müziğe dönüştürülüyor ve en alakasız sesten bile nasıl müzik yapılabileceğini gösteriyor.



YouTube’daki Fred V & Grafix isimli kanalın hazırladığı yeni video oldukça ilginç ve eğlenceli bir içeriğe sahip. Çok sevimli bir görünüme sahip olan siyam kedisinin başrolü üstlendiği videoda kedinin ilginç miyavlamaları kayıt altına alınıyor. Sonrasında bu sesler bilgisayar ortamında düzenleniyor ve yavaş yavaş bir müzik altyapısı oluşturuluyor. Tüm basların ve tizlerin kedi sesiyle oluşturulduğu videonun sonucunda ortaya dinlemesi keyifli bir elektronik müzik çıkıyor. Şaşkın bakışlarıyla ne yaptığını bile anlamadan elektronik müzik piyasasına adım atan kedinin sesleriyle oluşturulan müzik videosu eğlenceli dakikalar vadediyor. Sadece basit bir kedili video olmanın ötesine geçen video, kolaylıkla kaydedilebilecek birkaç parça sesten ne kadar komplike bir parça oluşturulabileceğini gözler önüne sererek müzik yapmayı düşünenlerin ufkunu genişletiyor. Eğer eğlenceli birkaç dakika geçirmek ve günlük kedi dozunuzu almak istiyorsanız haberin görseli üzerinden videoya göz atabilirsiniz.