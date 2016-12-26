Ken Block ve 2017 Ford F-150 Raptor birlikteliğinin ilk görüntüleri ortaya çıktı [Video]

Ken Block ile 2017 Ford F-150 yan yana gelirse ne olur? Sorusunun ilk görüntüleri sizlerle.

Pickup liginin başı çeken modellerinden birisi olan Ford F-150 Raptor, 2017 model yılıyla çok daha güçlü ve çok daha dinamik haliyle kullanıcılarla buluşuyor. 3.5 litre hacminde twinTurbo altı silindir EcoBoost motorun görev yaptığı 2017 F-150 Raptor, 450 beygir güç ve 690 Nm torkun ortak çizgide buluştuğu bir canavar. Amerika’nın en çok satan pickup modeli olan F-150’nin en güçlü versiyonu olan Raptor, bir önceki jenerasyona göre 226 kg‘lık ağırlık kazanımıyla karşımıza çıkıyor. Bunun sebebiyse bir önceki jenerasyonda sekiz silindirli makinanın yerine bu jenerasyonda altı silindirli motorun kullanılması. Bu arada yeni motorun sekiz silindirliye göre daha güçlü ve hızlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

Buraya kadar aslında herşey normal lakin işin içerisine Ken Block girince durumlar bir anda değişebiliyor. Modifiye edilmiş özel otomobilleriyle yaptığı eşsiz gösterilerinden tanıdığımız Ken Block, 2017 F-150 Raptor’un koltuğuna oturarak sakin bir sürüş gerçekleştirdi. Videoyu izlemeden evvel sakin kelimesinin Ken Block’un standartlarına göre esneklik gösterdiğini de belirtmekte fayda var. İlk olarak yaklaşık 35 saniye olan videonun tam versiyonunun önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

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