Ken Block’un zaman yolculuğu niteliğindeki yeni otomobiliyle tanışın: Ford Escort RS Cosworth [Video]

Mustang’in ardından yeni bir Ford’a göz diken Block, yüzümüzde tebessüm yaratan bir modelle yine gönlümüzü kazanmayı başardı.

Yakın zamanda Pikes Peak‘te gerçekleştirdiği gösterisiyle karşımıza çıkan Ken Block gerçekleştirdiği yeni projelerle dikkatimizi çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Hoonigan Racig ile birlikte katılım gerçekleştirdiği FIA World Rallycross Championship organizasyonundan çekildiğini açıklayan Block, gösterilerinde kullanılmak üzere yeni oyuncağını resmi kaynakları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ford Performance sponsorluğunda Fiesta, Focus ve Mustang gibi özel modellerle bizleri selamlayan Block ve ekibinin son adresiyse Focus öncesi asfaltı terleten Escort oldu. Tabii ki söz konusu Ken Block olduğunda standartlarda bir Escort beklemek çok da doğru bir yaklaşım olmaz. Üstelik bu arada üzerinde RS imzasını taşıyorsa!

yılları arasında son jenerasyon Escort üzerine motor sporları odaklı olarak üretilmiş yapısıyla akıllarda yer edinen, yerini aldığı Sierra ile benzer altyapıyı paylaşıyordu. Dünya Ralli Şampiyonası’nda markayı temsil etmek üzere ilk olarak‘da kendisini gösterdi. Motor sporlarının sokaklara yansıması olarak RS modeliyle de kullanıcılarla buluşan Crossworth’ün üretim rakamıysacivarlarında kaldı. Tasarım parçalarının yanında oldukça geniş skalada modifiye edilebilebilir motoruyla da performans geliştiricilerinin gözdesi olan aracın,olan standart gücününkadar yükselebildiği kayıtlara geçti. Motor sporlarındaki yerini sokaklarda olduğu gibi‘ye bırakan Escort RS Cosworth’ün böylesine bir mirası barındırdığını bilen Ken Block, bizim de gönüllerimizi kazanan şu anda bakmakta olduğumuz projeyi hayata geçirmiş.güç üretir şekilde karşımıza çıkan bu versiyonbu gücünü yere aktarıyor. Tasarım hatları ruhuna uygun şekilde retro parçalarda belirlenen aracın koltuğuna oturmuş bir Ken Block’un neler yapabileceğini düşünmek şimdiden heyecan yaratıyor.

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