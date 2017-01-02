KIA tarihinin en hızlısı ilk kez bu kadar net göründü [Video]

KIA, tarihinin en hızlı modeli için gün sayarken yayınlanan resmi videoda ilk kez GT’ye bu akdar net bakma şansına sahip oluyoruz.



0’dan 100’e 5,1 saniyede erişebilen ve bu değeriyle KIA tarihinin en hızlı modeli olacak olan dört kapı GT modeli için artık son günler içerisindeyiz. KIA’nın Detroit Otomobil Fuarı kapsamında 8 Ocak‘ta örtülerinden kurtaracağı performans modeliyle ilgili, ilk günden son güne ortaya çıkan son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz süreçte GT için 390 beygir güç üreten turbo beslemeli 3.3 litre V6 motor ve Genesis G80’de yer verilen, 365 beygir güç üreten 3.3 litrelik twinTurbo V6 seçenekleri üzerine şekillenen motor seçenekleriyle gündemde olan KIA’nın yeni modelinin tasarımı yayınlanan son videoda en net haliyle karşımıza çıkıyor.



Videoda ön ve arka ışıklandırmalarının neredeyse tamamı göz önüne çıkan modelin, karbon detaylı kokpitine de ilk kez bu kadar yakından bakma şansına sahip oluyoruz. Elektronik olarak katlanan yan aynaları ve egzoz çıkışlarıyla da donanım ve sportifliğin bir arada olduğu vurgusunun yapıldığı video modeli merakla bekleyenlerin kafasındaki sorulara bir nebze de olsa cevapları barındırıyor.

VİDEO #1



VİDEO #2



VİDEO #3

