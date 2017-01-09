KIA tarihinin en hızlısı Stinger GT ve öne çıkan tüm özellikleri [Video]

Resmi detaylarının ortaya çıktığı ilk günden itibaren sizlerle paylaşmaya başladığımız KIA tarihinin en hızlı modeli nihayet Detroit Otomobil Fuarı kapsamında karşımıza çıktı. Günümüze kadar gelen süreçte gerek KIA’nın paylaştığı gerek sızıntı bilgilerle kafamızda biraz da olsa şekilleden modelin ismini de tanıtım organizasyonu dahilinde öğrenmiş olduk. Sözü fazla uzatmadan KIA tarihinde ilklerle donatılmış bir otomobil olan Stinger GT‘nin detaylarına yakından bakalım.

Altyapı, tasarım ve donanım

Tasarımına geçmeden evvel marka tarihinin en hızlısı olma ayrıcalığına erişen Stinger GT’nin altyapısına bakmakta fayda var çünkü bu kısımda da önemli detaylar mevcut. Stinger GT, Hyundai’nin yeni Genesis’te kullandığı platformla aynı altyapıyı paylaşıyor. Bu dinamik platformla birlikte ön tarafta yeni jenerasyon MacPherson tipi süspansiyonlar görev yaparken sürüş modlarıyla doğrudan entegre çalışan ve KIA’nın Dinamik Stabiliteli Süspansiyon Kontrolü adını verdiği ayarlanabilir süspansiyon yapısı yine KIA tarihinde bir ilkle karşımıza çıkıyor. Ayarlanabilir süspansiyon yapısıyla birlikte Kişisel, Ekonomi, Sport, Konfor ve Akıllı olmak üzere beş farklı sürüş modunda direksiyon ve gaz tepkilerinin de doğrudan değişiklik gösterdiğini belirtelim.



Stinger GT’nin ebatlarına baktığımızdaysa sınıfının en iyi sonuçlarından biriyle karşılaşıyoruz. Dört kapı Gran Tourismo tasarımında olan Stinger, BMW 4 Serisi Gran Coupe ve Audi S5 Sportback gibi rakipleri karşısında avantajlı bir yapıya sahip. 2.905 milimetrelik aks mesafesine, 4.831 mm uzunluğa ve 1.869 mm genişlik değerine sahip olan Stinger, yaklaşık 1.900 kg’lık toplam ağırlığıyla; uzunluk, genişlik değeri ve bagaj kapasitesiyle sınıfının en iyileri arasında kendine yer buluyor. Stinger GT’de arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş altyapı seçeneklerini sunan KIA, Rijitlik (burulma direnci) değeri üzerinde de ciddi mesai harcayarak modelin test sürecini Nürburgring’de tamamladı.

KIA’nın 2011 Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında karşımıza çıkardığı GT konseptine ciddi oranda sadık kaldığına Detroit’te şahit olduk. Stinger’in ön tarafta tek bir parça görüntüsünde olan tamponda geniş ve keskin hava girişleri KIA’nın yeni nesil kaplan burnu tasarımlı ızgarasıyla uyumlu bir görüntü sergiliyor. Stinger’ın arka tarafına doğru ilerlediğimizde aracı kaslı gösteren bir fastback tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka taraftaysa dört çıkışlı sportif egzozlar ve sade olarak nitelendirebileceğimiz bir difizör aracın tasarım bütünlüğünü sağlıyor.



KIA, Stinger GT’nin içerisinde de tarihinin en pahalı modeline uygun bir işçilik ve malzeme kalitesinin yer veriyor. Döşeme materyalinde ultra yumuşak Nappa derisinin kullanıldığı modelde, koltuklara oturup deri kaplama direksiyonun başına geçtiğinizde ilk bakışka klasik bir KIA hissiyatını uyandırabiliyor. Lakin kokpitin merkezinde konumlandırılan ekranda yer alan tur zamanı, motor ve yağ sıcaklığı gibi değerlerin gösterilmesi kullanıcısını bir performans modelinin içerisinde olduğunu hissettiren ögelerden. Merkezde yer alan multimedya ekranıyla birlikte Head-up display bölümünden; anlık hız navigasyon bilgileri, ses ayarı, hız sabitleme ve kör nokta uyarı sistemlerinin bilgilerini almak mümkün. Ses sistemi kısmında da kullanıcıları tatmin edecek bir sistemin Stinger GT dahilinde yer aldığını söyleyebiliriz. Harman/Kardon‘un premium müzik sistemine yer veren KIA, 720 wattlık sistemi yüksek kaliteye sahip 15 adet araç içi hoparlörle tamamlıyor.

Stinger GT’de multimedya donanımlarının yanı sıra sürücüye yardımcı elektronik sistemler de sınıfının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde. Çarpışma algılama ve uyarı, otonom acil fren sistemi, yaya algılama ve uyarı, akıllı adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, aktif trafik asistanı (arkada), sürücü dikkat alarmı ve kör nokta uyarı sistemleri Stinger dahilinde öne çıkan asistanlar arasında.

Motor

KIA, 2018 Stinger GT’de iki adet benzinli ve bir adet dizel olmak üzere üç farklı motor seçeneğine yer veriyor. Detroit’te düzenlenen etkinlik kapsamında dizel motorun özelliklerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklayacağını belirten KIA yetkilileri bu versiyonun Avrupa pazarına özel olacağını ifade etti. Benzinli motor seçenekleriyse 2.0 litre ve 3.3 litrelik hacimler arasında çeşitlilik gösteriyor.

Stinger GT’nin 2.0 litrelik turbo beslemeli makineye sahip olan versiyonu 255 beygir güç ve 352 Nm tork değerlerine sahip. 3.3 litrelik twinTurbo V6 modelin değerleriyse 365 beygir güç ve 494 Nm tork olarak açıklandı. Her iki modelinde sekiz ileri otomatik şanzımanla kombin edileceğini belirten KIA, altı silindirli motora sahip versiyonun 0’dan 100’e 5,1 saniyede eriştiğini ve maksimum süratinin saatte 269 km olduğunu resmi olarak doğruladı.

2014 yılı itibarıyla BMW’nin M departmanından KIA’ya transfer olan ve modelin geliştirme sürecinin başrol oyuncularından Albert Biermann; “Bence Stinger GT, KIA markası için çok özel bir ürün çünkü bırakın böyle bir tasarımı böyle bir sürüş deneyimini bile hiçkimse KIA’dan beklemiyordu. Stinger tamamiyle farklı bir canavar.” diyerek modelle ilgili iddialı olduklarının altını çizdi.

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