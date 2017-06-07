KIA’nın yeni kompakt SUV modeli Stonic’ten ilk resmi görseller paylaşıldı
Test sırasında çoğu kez kamuflajlı olarak kameralara yakalanan Stonic ilk kez tasarım hatlarıyla karşımızda.
Artan ilginin ardından kompakt SUV sınıfına girmek için birbirleriyle yarışan markalara yakın zamanda KIA da ekleniyor. Nissan Juke ve Toyota C-HR başta olmak üzere grubun diğer üyeleriyle kıyasıya bir rekabete girmesi için RIO tabanlı bir kompakt SUV hazırlıkları içerisinde olduğunu bildiğimiz KIA, aradan geçen uzun zamanın ardından nihayet modelle ilgili ilk resmi görselleri paylaştı. Stonic adıyla kullanıcılarla buluşacak olan ve geçtiğimiz dönemde kamuflajlı olarak kameralara yansıyan araçla ilgili KIA cephesinden gelen ilk resmi paylaşımlar proje çizimleri oldu.
KIA’nın “Avrupai kokpit tasarımıyla birlikte gelecek.” diyerek ailenin büyük üyelerinden çizgileri yansıtacağını açıkladığı Stonic’in ortaya çıkan ilk görsellerine baktığımızda aracın oldukça kaslı bir yapıya sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön taraftaki ışıklandırma tasarımıyla bu yapısını güçlendiren aracın arka bölümündeki ışıklandırmalarsa Sportage‘dan geliyor. Yeni bir model olduğu için doğrudan Hyundai’nin Kona ve Volkswagen’in T-Roc modelleriyle de kıyaslanacak olan Stonic’in en büyük özelliklerinden birisinin de oldukça zengin kişiselleştirme seçenekleri olarak ifade ediliyor. Kokpit tasarımıyla ilgili henüz net bir bilginin ortada olmadığı Stonic’in Avrupa’da 1.4 litre benzinli ve 1.6 litre dizel seçeneklerle sunulması bekleniyor. Hibrit modeli Niro’yu da yakın zamanda ülkemizde satışa sunan KIA Stonic ile de kullanıcıların aklını çelmeye çalışacak. Modelle ilgili son gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.