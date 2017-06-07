KIA’nın yeni kompakt SUV modeli Stonic’ten ilk resmi görseller paylaşıldı

Test sırasında çoğu kez kamuflajlı olarak kameralara yakalanan Stonic ilk kez tasarım hatlarıyla karşımızda.

Artan ilginin ardından kompakt SUV sınıfına girmek için birbirleriyle yarışan markalara yakın zamanda KIA da ekleniyor. Nissan Juke ve Toyota C-HR başta olmak üzere grubun diğer üyeleriyle kıyasıya bir rekabete girmesi için RIO tabanlı bir kompakt SUV hazırlıkları içerisinde olduğunu bildiğimiz KIA, aradan geçen uzun zamanın ardından nihayet modelle ilgili ilk resmi görselleri paylaştı. Stonic adıyla kullanıcılarla buluşacak olan ve geçtiğimiz dönemde kamuflajlı olarak kameralara yansıyan araçla ilgili KIA cephesinden gelen ilk resmi paylaşımlar proje çizimleri oldu.