Kindle Oasis incelemesi

Amazon’un yeni e-kitap okuyucusunu uzunca bir zamandır bekliyorduk. Sonunda bir tane edindik ve kendimizi kitapların büyülü dünyasına bırakmadan önce sizler için detaylıca inceledik.



Türkiye’de gerek kitap okuma alışkanlığının çok yaygın olmamasından gerekse e-kitap okuyucuların Türkiye’de satılmamasından dolayı yakın geçmişe kadar e-kitap okuyucuların ne olduğunu okurlarımıza anlatmamız gerekiyordu. Genç nüfusun kitap okuma alışkanlıklarının yavaş yavaş değişmesi ve yerli pazara e-kitap okuyucuların girmesi ile birlikte bu cihazların bilinirlikleri arttı. Artık “gerçek kitap mı, e-kitap mı?” tartışmasının bir adım önüne geçerek e-kitap okuyucuları anlatmak yerine özelliklerini değerlendirebildiğimiz günlere geldik. Yine de kişisel fikrimizi baştan belirtelim, uzun pil ömrü, mat e-mürekkep ekranı ve güneş ışığı altındaki performansıyla e-kitap okuyucuları severek kullanıyoruz. E-kitap okuyucular diğer teknolojik aletler gibi her yeni modeli çıktığında yenisini almak isteyeceğiniz cihazlardan değil. Bu yüzden seçenekleri iyi değerlendirip seçiminizi ona göre yapmanız gerekiyor.