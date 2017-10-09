Kulaklık girişi olmayan iPhone’lar için bir aksesuar da Amazon’dan

Geçtiğimiz hafta Belkin‘in yeni iPhone aksesuarının Apple mağazalarında satışa sunulduğunu yazmıştık. Hem 3,5 mm’lik kulaklık girişi hem de Lightning girişiyle gelen iPhone aksesuarı 35 dolar fiyatla satılıyordu. Amazon‘dan cevap gecikmedi ve Amazon Basics ürünleri içine iPhone aksesuarı dahil edildi.

Apple’ın en çok eleştirildiği noktalardan biri aksesuarlarının da oldukça pahalı olması. Bu noktada üçüncü parti üreticilere kayan kullanıcılar için pazar biraz daha genişliyor. Amazon’un “Amazon Basics” ürünlerine bir yenisi ekleniyor. iPhone’lar için geliştirilen yeni aksesuar, 3,5 mm’lik kulaklık girişi olmayan iPhone’ların bu sorununu çözmeyi amaçlıyor.

L şeklindeki aksesuar, sadece bağlantı çoğaltıcı olarak değil “kontrol” cihazı olarak da görev görüyor. Aksesuar üzerinden sesi kontrol edebilir, şarkı değişimi yapabilir ya da gelen aramaları cevaplayıp reddedebilirsiniz. Belkin’in aksesuarına kıyasla daha geniş özellikler sunan cihaz, Amazon üzerinden şu an 30 dolar fiyatla satılıyor. Ürünün asıl satış fiyatı ise Belkin ile aynı: 35 dolar.

Apple’ın 3,5 mm’lik kulaklık girişine vedasının ardından yavaş yavaş diğer üreticilerden de benzer hamleler gelmeye başladı. Ancak henüz “kulaklık” devrimi tamamlanmış değil. Bu sebeple 3,5 mm’lik girişler hayatımızda hala önemli bir yere sahip. Öyle görünüyor ki bir süre daha bu aksesuarlarla hayatımıza devam edecek ve telefona “uzantılar” eklemek zorunda kalacağız.