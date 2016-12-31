Kullanıcının ruh halini tahmin eden klavye uygulaması: Keymochi

Keymochi akıllı telefonlarda kullanılabilen üçüncü parti klavye uygulamalarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Cornell Tech öğrencileri kullanıcıların ruh halini tahmin edebilen bir klavye uygulaması geliştirdi.

Hsiao-Ching Lin, Huai-Che Lu ve Claire Opila gibi genç yeteneklerin ortaya çıkarttığı uygulama tahmin işlemi için çeşitli faktörleri baz alıyor. Bunlar arasında yazma hızı, noktalama işareti kullanımındaki değişiklikler, hareket sensörleri, saat ve yazıp düzeltme sayısındaki değişimler yer alıyor. Tüm bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda kullanıcının ruh hali analiz ediliyor ve bu tahmin %82’lik bir oranla doğru çıkıyor.

Keymochi‘nin bu tarz uygulamalardan bir diğer farkı ise kullanıcıların özelini korumasında yatıyor. Yani elde edilen veriler bir araştırma için kullanılmıyor veya uygulamayı geliştirenler tarafından analiz edilmiyor. Böylece klavyeyi kullanırken akıllarda soru işareti oluşmuyor. Üzücü olan kısım ise Keymochi‘nin yakın zamanda App Store’a eklenmeyecek olması… Şimdilik uygulamanın farklı elementlerinin kaynağı açık şekilde paylaşılması ve çeşitli bilimsel araştırmalarda kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.