Lamborghini tarihinin ilk hibrit modeli için kolları sıvadı

Elektrikli model seçeneklerine yönelme konusunda ilk ciddi adımlarından birini atmaya hazırlanan Lamborghini’nin ilk modeli belli oldu.

Lamborghini’nin 1986 ile 1993 yılları arasında ürettiği LM002 modelinin ardından ürettiği ilk SUV modeli olan Urus, 2018 yılı itibarıyla marka tarihine geçmeye hazırlanıyor. İlk olarak konsept haliyle 2012 yılında karşımıza çıkan Urus‘un altyapısı Bentley Bentayga ve Audi Q7 ile benzer platform üzerine kurulu olacak. Dört tekerlekten çekiş altyapısıyla birlikte dinamik şasi kontrolüne sahip olacak modelle ilgili açıklamalarda bulunan Lamborghini Ar-Ge müdürü Maurizio Reggiani, Urus’un markanın ilk plug-in hibrit modeli olacağını açıkladı.



Autocar’da yer alan açıklamalarda modelin saf bir Lamborghini’nin dinamiklerine sahip olacağını belirten Reggiani “Gerek içeride gerek dışarıda konsept aşamasında olduğundan çok daha iyi bir iş çıkardık. Tasarımlarıyla birlikte süperspor otomobiller bambaşka bir noktada yer alıyor. Bu bağlamda motorun da gerekli tepkilere cevap vermesi gerekiyor. Turbo besleme takviyesi Urus için kesinlikle zorunluydu çünkü SUV modellerin ciddi tork değerlerine ihtiyaçları var.” diyerek 4.0 litre hacimli twinTturbo V8 motora sahip olacak Urus’un beklentileri fazlasıyla karşılayacağını belirtti. Urus’un 2018 yılında hibrit motor seçeneğine sahip tek model olması bekleniyor.