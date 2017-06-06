Land Rover Defender’a el yapımı Amerikan yorumu: Project Viper

Sınırlı üretim olarak hayata geçirilen proje her noktasında özel bir detayın bulunduğu parçalarda bir araya geliyor.

Otomobiller üzerine devam etmekten olan bir sohbet içerisinde “Viper” kelimesi geçerse akıllara gelecek olan canavar istisnasız bellidir; Dodge Viper! Amerika merkezli East Coast Defenders ekibinin hayata geçirmiş olduğu bu projenin ardından ise sizler gibi biz de Viper kelimesinin bizde ifade ettiği anlamın yanına küçük bir not alma zorunluluğu hissediyoruz. Amerika’nın Florida eyaletinde Land Rover’ın arazi kabiliyetiyle ün yapışmış en önemli modellerinden birisi olan Defender üzerine geliştirilen Project Viper aynı zamanda markanın kendi içerisinde yapmış olduğu ilk özel yapım SUV çalışması olarak karşımıza çıkıyor.

East Coast Defenders ekibi tarafından tamamenolarak geliştirilen proje el işçiliğinin yarattığı kalite algısını özgün tasarım parçalarıyla bir araya getiriyor. Dış yapısında olduğu gibi güç ünitesinde de sıra dışı bir ünitenin görev yaptığı araca3 motorunu entegre eden ekip bu motordanbir güç elde ediyor.kombin edilen projede süspansiyonlardan diferansiyele, çekiş sisteminden tekerleklere tüm altyapı sistemi maksimum arazi performansının sunulması adına bir araya getiriliyor.jantların görev yaptığı aracın dış bölümüdevegibi parçalar ön plana çıkıyor.

İç yapısı dışarıya göre daha minimalist olan Project Viper’da deri döşeme, geri dönüş kamerası, GPS destekli dokunmatik multimedya ekran, klima, elektronik cam gibi donanımlar ön planda. Kolay kolay hiçbir arazi tutkunun hayır diyemeyeceği bu proje için açıklanan toplam üretim rakamıysa sadece. El yapımı olma özelliğine bir de sınırlı üretim olmasının eklenmesiyle birlikteetiket fiyatına sahip olan Project Viper bu rakamıyla ulaşılabilirlik anlamında biraz uzak noktada konumlansa da projenin tadını çıkarmak için detaylı görsellerine bakmak bile yeterli olabiliyor.