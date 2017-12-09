İlk detayları paylaşılan Flying Huntsman 6×6 Soft Top projesi, bu zamana kadar hiç görmediğiniz bir Defender yorumunu beraberinde getiriyor.



Mercedes, Range Rover, Lamborghini, Maserati, Jeep, Rolls-Royce ve Ferrari gibi dünyanın en önemli üreticilerinin modelleri üzerinde yaptığı geliştirmelerle akıllarımızda yer edinen İngiltere merkezli Kahn Design, kendi içerisinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Saydığımız bu markalar arasında Land Rover’ın da bulunduğu ekip ilk kez 6×6 tabanlı bir model üzerinde proje gerçekleştirmiş şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Resmi kaynaklar üzerinden paylaşılan ilk görsel ile heyecan yaratan bu projeni odak noktasındaysa geçtiğimiz şubat ayında tanıtımı gerçekleştirilen Land Rover Defender 110 var.

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Fabrika çıkış olarak dört tekerlekten çekişli altyapı üzerine kurulan Land Rover Defender’ın 6×6 olacak şekilde yeniden planlandığını görüyoruz. Flying Huntsman 6×6 Soft Top adıyla servis edilen projenin teknik detaylarıyla ilgiliyse henüz bir bilgi bulunmuyor. Lakin gelen bilgilere göre Kahn Design ekibinin modelde, General Motors’un 430 beygir güç üreten 6.2 litre hacimli V8 ünitesine yer vermesi muhtemel gözüküyor. Arka bölümünde açılır yapıda kumaş tavanıyla akıllara Mercedes-Maybach G650 Landaulet‘i getiren projenin önümüzdeki günlerde tüm detaylarıyla tanıtılması bekleniyor. Modelle ilgili son gelişmeleri LOG.com.tr üzerinden takip edebilir, Kahn Design’ın diğer projelerini buradan inceleyebilirsiniz.