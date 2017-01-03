LEGO parçaları kullanılarak yapılan çalışır durumda NERF silahı [Video]

Söz konusu üretkenlik ve yaratıcılık olduğunda LEGO‘nun etkisi tartışılamaz. Erişilebilirlik konusunda da en geniş imkanları sunan LEGO ile yapılabilecekler sınırsız derken ciddiyiz. Zira bir hafta sonu evinizin salonunda çalışan bir NERF silahı yapabilirsiniz.



AstonishingStudios, YouTube’da yayınladığı yeni video ile LEGO’larla ürettiği NERF Maverick REV-6 modelini sergiledi. Görsel açıdan orijinal ile neredeyse bire bir olan replika aynı zamanda orijinali gibi de işlevsel. LEGO parçalar dışında bir de yay kullanan AstonishingStudios, NERF silahında kullanılan mermileri de LEGO replikaya yerleştirerek oyuncağı çalıştırmayı başarıyor. Oldukça etkileyici olan bu çalışmanın videosuna haberin üstünden ulaşabilirsiniz.