LEGO’dan kodlamayı sevdirecek yepyeni bir robot seti: Boost [Video]

Her çocuğun, gelişim sürecinin bir döneminde mutlaka oynaması gereken, yetişkinleri karmaşık projelerle kendine kilitleyen LEGO‘ların biz de büyük hayranıyız. Ancak söz konusu hem robot teknolojisi hem de LEGO olunca, işte o zaman bir başka seviyoruz.



Bugüne dek LEGO ile yapılan sayısız proje haberi yaptık. Bir hafta sonu evinizde yapabileceğiniz, çalışır durumdaki onlarca replika buzdağının sadece görünen kısmı. LEGO şimdilerde işleri daha da kolaylaştıracak adımlar atıyor ve kodlama öğrenmeye üşenen herkes için robotik oyuncaklarını kullanıcılarla buluşturuyor.

840 standart LEGO parçası içeren LEGO Boost beraberinde bir renk ve mesafe sensörü, meyil sensörlü güç ünitesi ve bir motor getiriyor. Bu ek parçalar da çılgın robot projelerinin kapısını aralıyor. Mobil uygulamayla uyumlu çalışan LEGO Boost, pek çok eylemi sürükle bırak yöntemiyle gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Yani oturup sıfırdan kod yazmak yerine basit bir şekilde programlama yapmak mümkün oluyor. Özellikle çocukları bu şekilde korkutmadan kodlamaya alıştıran yöntem, yazılım konusunda bilgi sahibi olmayan yetişkinlerin de imdadına yetişiyor.

LEGO Boost beraberinde beş farklı hazır proje getiriyor: Bir kedi, bir robot, gitar, buldozer ve bir LEGO istifleme makinesi. Yardımcı uygulama her birini üretmeniz için sizi yönlendiriyor, bu sırada yeni aktiviteler de açarak sizi iyiden iyiye ısıtıyor. Örneğin kedi projesinde kedi kuyruğunu sallamayı öğrenirken son aşamada şişeden süt içecek kıvama geliyor. Tüm yetenekleri açtığınızda bunlarla farklı ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Çocukların ve yetişkinlerin büyük bir keyifle oynayacağını düşündüğümüz LEGO Boost, ağustos ayında satışa sunulacak. Bu gelişmiş “oyuncağın” yurt dışı fiyatı ise 160 dolar.

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