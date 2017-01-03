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Lenovo, Microsoft Surface rakibi Miix 720 ile çok iddialı [Video]

03 Ocak 2017

CES 2017 kapsamında birçok farklı cihaz tanıtan Lenovo, tabletleri de unutmadı. Lenovo, son zamanlarda zor bir dönemden geçen ve  klavye-kalem ikilisiyle daha çok üretkenliğe odaklanan tablet piyasasında rekabeti farklı bir boyuta taşımaya niyetli görünüyor. Lenovo Miix 720, Microsoft Surface’e ciddi bir rakip olarak karşımıza çıkıyor.

12 inçlik QHD ekranla gelen tablet, 8 saatlik kullanım süresi vadediyor. Thunderbolt 3 ile birlikte 4K monitörlere bağlanabilen cihaza klavye aksesuarı takılabiliyor ve ayrı olarak satın alınabilen Active Pen 2 ile çizimler yapılabiliyor.

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7. nesil Intel Core i7 işlemciye kadar yükselen bir model yelpazesine sahip Lenovo Miix 720’de 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar SSD depolama alanı bulunuyor. Dolby stereo ses sistemine sahip tabletin arkasında 5 megapiksel, önünde ise 1 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön kamerada IR ve Windows Hello desteği sunulduğunu da sözlerimize ekleyelim. Klavye dahil 1.000 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek olan cihazın yanında Active Pen 2 satın almak istenirse 60 dolar daha ödemek gerekiyor. Lenovo Miix 720 gelecek nisan ayında kullanıcılarla buluşacak.

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