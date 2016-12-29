Lenovo Moto Z’yi Vodafone Freezone’dan alanlara sürpriz

Vodafone Türkiye‘nin gençlik markası Vodafone FreeZone, sunduğu fırsatlara bir yenisini daha ekledi. Vodafone FreeZone’un yeni kampanyası ile Moto Z akıllı telefonunu alan 25 yaş altındaki herkes, JBL SoundBoost hoparlör moduna ayda sadece 15 TL ek ödemeyle sahip olabiliyor.

80 desibel ses kapasitesine sahip, 2 adet 3W çıkışlı toplam 6W’lık hoparlör modu tek tık ile telefonun ana gövdesine anında entegre olabiliyor. Kampanya kapsamında bununla birlikte Spotify üyeliği de kampanya kapsamında 12 ay boyunca gençlere hediye olarak sunuluyor.



Vodafone FreeZone ile gençlere yol arkadaşı olurken, onlara her daim yeni fırsatlar sunmaya devam ettiklerini belirtenkampanya ile ilgili şunları söyledi:

“Vodafone Freezone ile özgürlük alanı yarattığımız gençlerin, masraflarını güçlü işbirlikleri ile azaltmayı sürdürüyoruz. Her segmentin beklentisinin farklı olmasından hareketle 25 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlar yaratmak üzere Mayıs 2011’de Vodafone FreeZone markasını hayata geçirdik. Vodafone FreeZone ile gençlere yarattığımız özgürlük alanları ile gençlerin kendi çizdiği özgürlük yolculuğunda onlara yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bunun için avantajlı tarifeler, akıllı telefon fırsatları, gençlerin sosyal hayatlarında en sevdikleri ve en çok vakit ayırdıkları aktiviteleri de içine alan birçok alanda onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi de yepyeni bir kampanya ile gençlerin diledikleri her yerde, özgürce müzik dinlemelerini amaçlıyoruz. Lenovo’un tüm dünyada büyük ses getiren Moto Z modelini Vodafone FreeZone’dan alan gençlere, JBL imzalı hoparlör moduna ayda sadece 15 TL ek ödemelerle sahip olma fırsatı tanıyoruz. Üstelik, bununla birlikte gençlerin kafalarına göre özgürce müzik dinlemeleri için 12 boyunca hediye olarak Spotify üyeliği tanımlıyoruz. Bu vesileyle, 5,2 mm inceliğiyle bir dünya rekortmeni olan ve üst düzey akıllı telefon dünyasını yeniden belirleyecek Moto Z ile sınırsız müzik keyfini doya doya yaşamak isteyen tüm gençleri Vodafone FreeZone’un özgür dünyasına davet ediyoruz”

Vodafone FreeZone’un Lenovo Moto Z kampanyasından yararlanmak isteyenlerin en yakın Vodafone Cep Merkezi‘ni ziyaret etmeleri yeterli.