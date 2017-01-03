Lenovo’dan Amazon iş birliğiyle akıllı ev asistanı

Nesnelerin internetine olan ilginin gün geçtikçe artması ve akıllı ev ürünlerinin yaygınlaşmasıyla firmalar da akıllı asistan pazarına yeni ürünleriyle dahil olmaya başladı. CES 2017‘de akıllı asistanınıyla yer alan Lenovo da bunlardan biri.



Akıllı evler için çıkan ürünlerin popülerleşmesiyle beraber onları yönetecek bir asistana da iyiden iyiye ihtiyaç duyulmaya başlandı. Amazon’un uzun bir süredir varlığını hissettirdiği akıllı asistan pazarına yakın zamanda Google dahil olmuş hatta geçtiğimiz ay Arçelik de yerli akıllı asistanını tanıtmıştı. Lenovo da sessiz kalmadı ve Lenovo Akıllı Asistan ile pazardaki yerini aldı. Amazon Alexa iş birliğiyle geliştirilen Lenovo, sırtını alanda tecrübeli olan Amazon’a dayamış gibi görünüyor.

Lenovo Akıllı Asistan 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlarla geliyor. Akıllı asistana verdiğiniz komutlarla internette bir şeyler aratabilir, müzik çalabilir, liste ve takvimlerinizi oluşturabilirsiniz. Bulut teknolojisi destekli uygulaması ile tüm arama sonuçlarının da listesini tutan Lenovo Akıllı Asistan aynı zamanda kullandıkça alışkanlıklarınızı da öğrenip ihtiyaçlarınıza yönelik daha isabetli cevaplar veriyor. Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti akıllı cihazlarla da uyumlu olan cihazın siyah modeli Harman Kardon imzasıyla geliyor. Belli ki Lenovo siyah modelde ses performansına da oldukça önem vermiş.

İki farklı modele sahip Lenovo Akıllı Asistan’ın ana modelinin yurt dışı fiyatı 130 dolar. Ancak ana modelde Harman Kardon imzasının yer almadığını belirtelim. Biraz daha gelişmiş tamamen siyah modeli ise 170 dolardan satışa sunulacak. Asistanın mayıs ayından itibaren kullanıcılarla buluşturulması bekleniyor.