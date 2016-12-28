Lenovo’dan çerçevesiz ekranlı monitörler

Lenovo, Las Vegas’ta gerçekleşecek CES Fuarı öncesinde yeni monitörleri ThinkVision P24h ve P27h’yi tanıttı. Her iki monitör de ultra ince çerçeveleriyle tüm dikkati üstüne çekiyor. Neredeyse çerçevesiz ekranlı olarak karşımıza çıkan monitörler özellikle tasarıma önem veren kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.

2650 x 1440 piksel çözünürlüklü IPS panellerin tercih edildiği monitörlerden küçük olan model 23,8 inçlik boyuta, büyük olan model ise 27 inçlik boyuta sahip. Lenovo’nun belirttiğine göre monitörler fabrika kalibrasyonuyla üst düzey renk doğruluğu sağlıyor. Fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar ve benzeri işlerde çalışan kullanıcılara yönelik geliştirilen monitörlerde USB-C, USB 3.0 ve HDMI bağlantılar da yer alıyor. Yüzde 99’un üzerinde sRGB renk alanına sahip monitörlerin tepkime süresi ise 6 ms. Lenovo’nun yeni monitörlerinin fiyatları ve ne zaman satışa sunulacağı önümüzdeki hafta netlik kazanacak.