Lenovo’dan Windows Holographic destekli sanal gerçeklik cihazı

CES 2017‘nin başlamasına daha iki gün var ancak yeni ürünlerini tanıtan Lenovo için fuar şimdiden oldukça hararetli geçiyor. Firma ilk sanal gerçeklik cihazını da tanıttı.



Masaüstü bilgisayarlarla uyumlu sanal gerçeklik cihazları arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. Lenovo’nun yeni sanal gerçeklik cihazı Oculus Rift ve HTC Vive’ı hedefine oturtuyor. Microsoft’un Windows Holographic platformu ile uyumlu olan sanal gerçeklik gözlüğü hala geliştirilme aşamasında ama cihazın ilk prototipi CES 2017’de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Oldukça kompakt bir tasarımla gelen sanal gerçeklik gözlüğü, PlayStation VR esintileri taşıyor ancak ne yazık ki PlayStation VR kadar şık görünmüyor.

Lenovo ürünün final versiyonunun 350 gram olmasını planlıyor. HTC Vive’ın 555 gram olduğu göz önüne alınınca Lenovo’nun gözlüğü bir hayli hafif kalıyor. 1440×1440 piksel çözünürlük sunan OLED panelle gelecek olan cihaz hem Oculus Rift hem de HTC Vive’a kıyasla daha yüksek çözünürlük sunuyor ki bu da yaşadığınız deneyimi artıran bir etken. Ancak şimdilik hala prototip aşamasında olduğu için performansı konusunda yorum yapmak imkansız.

Lenovo’nun sanal gerçeklik gözlüğü herhangi bir dış kameraya ihtiyaç duymadan çalışıyor. Ancak çalışma prensipleri şimdilik netlik kazanmış değil. Ayrıca Lenovo’nun gözlükle uyumlu bir oyun kontrolörü geliştirmediğini de belirtelim. Cihazın Xbox One kontrolörü ile kontrol edilmesi muhtemel görünüyor. Tabii Windows Holographic uyumluluğu burada kontrolü etkileyecek faktörlerden. Lenovo tüm Windows Store uygulamalarının sanal gerçeklik gözlüğüyle çalışacağını belirtiyor. Aynı zamanda HoloLens için geliştirilen çeşitli yazılımlar da gözlüğe uyumlu olacak şekilde yeniden elden geçirilecek. Sanal gerçeklik gözlüğünün önünde iki adet kamera bulunuyor. Kameraların çözünürlüğü ve çalışma prensipleri ise şimdilik bir muamma.

Gelelim fiyata. Lenovo fiyat için kesin konuşmuyor ama cihazın yurt dışı fiyatının 300 dolar ile 400 dolar arasında olması bekleniyor. Cihazın son kullanıcıya bu yıl içinde sunulması planlanıyor.