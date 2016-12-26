LG G6 beklenenden daha erken gelebilir

G5 ile farklı bir strateji deneyen ve modüler yapıyı kendisine model edinen LG, bu farklı yapısına rağmen istediği satış rakamlarına ulaşmayı başaramadı. Özellikle de Samsung karşısında pazar payı elde etmekte güçlük çeken LG, önümüzdeki yıl Samsung’u kendi silahıyla vurmaya hazırlanıyor.

Samsung, Galaxy S7’yi normale göre biraz daha erken piyasaya sürmüş ve bunun da oldukça faydasını görmüştü. Yılın ekran bir zamanında piyasaya sürülen cihaz, satış rakamları açısından iyi noktalara ulaşmıştı. Tabii Galaxy S7’nin kendisinin başarılı bir cihaz olmasının etkisi de büyüktü. Şimdi LG de aynı taktiği kullanmayı amaçlıyor. İddialara göre ocak ayında üretimine başlanacak olan cihaz şubat ya da en geç mart ayında kullanıcılarla buluşacak. Modüler tasarımdan vazgeçildiği söylenen LG G6’nın yekpare yapıda olacağı düşünülüyor. Cihazın suya dayanıklılık, iris tarayıcı, kablosuz şarj ve gelişmiş kamera özelliklerini bünyesinde barındırması bekleniyor.