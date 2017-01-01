LG G6 hakkında son iddialar

LG G6 ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dün sizlere LG G6’nın tasarım detaylarını paylaşmıştık. Bugün paylaşacağımız haber ise telefondaki şarj özelliğiyle ilgili. ETNews’un haberine göre LG G6’nın arka tarafı tamamen camla kaplı olacak ve telefon kablosuz olarak şarj edilebilecek.

Cam arka panelin tercih edilmesi durumunda LG G6, LG’nin ilk cam yüzeyle kaplı telefonu olacak. LG G4’ün arka tarafında plastik, LG G5’in arka tarafında ise metal bir malzeme yer aldığını hatırlatmakta yarar var. LG, söylenenlerdeki gib G6’nın arkasında cam malzeme kullanması durumunda telefonun Samsung telefonlara benzeyeceğini söylemek mümkün. Modüler tasarımdan vazgeçildiği söylenen LG G6’nın şubat ayında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi‘nde tanıtılması bekleniyor.