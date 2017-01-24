LG G6’da Snapdragon 835 kullanılmamasınının nedeni Samsung

Yeni yıla girmemizle birlikte akıllı telefon üreticileri kozlarını birer birer ortaya koymaya başlıyor. En iyi donanım ve tasarımla cihazlarını piyasaya sürmek için tüm güçleriyle çalışan üreticiler arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. LG’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli ise “en güçlü” olma iddiasını kaybedecek gibi görünüyor. Hem de söylenenlere bakılırsa bunun sebebi direkt olarak Samsung.



Bilindiği üzere yeni nesil amiral gemisi modellerinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci kullanılması bekleniyor. Ancak işlemcinin üretimi sınırlı olduğu için her üreticinin bu işlemciyi kullanabilmesi mümkün olmuyor. İddialara göre Samsung’un Galaxy S8 için dev miktardaki Snapdragon 835 siparişleri nedeniyle diğer üreticiler işlemciyi kullanamıyor. Önceden gelen iddialarda LG’nin yeni amiral gemisinde Snapdragon 835 işlemcinin kullanılacağı söyleniyordu. Ancak yeni bilgiler, bunun mümkün olmadığına işaret ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Aslında yaşanan bu durum ilk değil. Daha önce sayının yetersizliğinden olmasa da ısınma problemi nedeniyle LG G4’te Snapdragon 810 yerine 808 işlemciye yer verilmişti. Son örnek olaraksa yeni duyurulan HTC U Ultra’nın Snapdragon 821 işlemciyle gelmesini gösterebiliriz. Eğer iddialar doğruysa LG G6 da Snapdragon 821 işlemciyi kullanacak. Samsung’un bu kadar fazla Snapdragon 835’i kullanacak olması Galaxy S8’in uluslararası sürümünde Exynos yerine Snapdragon işlemci kullanabileceğini akıllara getiriyor. Bunun doğruluğunu öğrenmemiz içinse tanıtım tarihini beklememiz gerekiyor.