LG G6’nın final tasarımı ilk kez gün ışığına çıktı

LG G6’nın tanıtımına kısa bir süre önce sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. İnternete sızan son bir fotoğraf LG G6’nın final niteliğindeki bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bir otomobilde çekilen kareye bakıldığında telefonun arka kısmı gözler önüne seriliyor. Daha önce gördüğümüz prototipten çok daha parlak ve çekici görünen telefonda camla kaplı bir arka panel göze çarpıyor. Daha önce ortaya sızan iddialarda olduğu gibi telefonda çift arka kamera ve parmak izi okuyucu dikkat çekiyor.

LG G5’teki modüler tasarımdan vazgeçen LG G6’nın gövdesinde metal ve cam malzemelerinin yer alması bekleniyor. Arka tarafında G6 logosunu da gördüğümüz telefonun yuvarlatılmış kenarlara sahip olacağı belirtiliyor. Quad HD çözünürlüklü 5,7 inçlik ekranla geleceği konuşulan telefonun gücünü Snapdragon 821 işlemcisinden ve 6 GB RAM’den güç alacağı dile getiriliyor. Düşük ışık koşulları için F/1.8 diyaframlı çift arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında. Alt kısımda USB-C girişi ve hoparlörün yer alacağı belirtilen LG G6, Galaxy S7 ve iPhone 7’de olduğu gibi suya karşı dayanıklı olacağı ifade ediliyor. LG G6 ile ilgili tüm detayların resmiyete kavuşması için Barselona’da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’ni beklememiz gerekiyor.