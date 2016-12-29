LG G6’nın tasarımı tüm detaylarıyla göründü [Video]

LG G6’nın tasarımının nasıl görüneceğiyle ilgili olarak geçen gün bir sızıntı yaşanmıştı. Yayınlanan görselde cihazın arka kısmı görünse de tasarımla ilgili detaylar gölgede kalıyordu. Yayınlanan videoda cihazın tüm detayları gözler önüne seriliyor.

Videoya göre telefonun arkası daha önce de belirttiğimiz gibi LG G5 ile aynı kalacağa benziyor. Ön tarafta da yine göze çarpan bir yenilik görünmüyor. Eğer bu tasarım doğruysa LG, G6’da risk almadan sade tasarımlı bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hoparlörün aşağıda konumlandırıldığı cihazda USB-C girişine yer veriliyor. Cihazın tüm açılardan gösterildiği çizim videosuna haberin görselinden ulaşabilirsiniz.