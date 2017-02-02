LG G6’nın uygun fiyatlı versiyonları ufukta göründü

LG G6’nın duyurulmasına kısa bir süre kaldı ancak henüz cihaz tam olarak ortaya çıkmadan telefonun farklı varyasyonlarının ayak sesleri duyulmaya başladı bile. LG’nin aldığı isim hakları, birden fazla varyasyonun gelebileceğine işaret ediyor.



Geçen yıl LG G5’in piyasaya sürülmesinin ardından cihazın kırpılmış versiyonu olan LG G5 SE karşımıza çıkmıştı. LG G6’nın duyurulmasına kısa bir süre kala yeni cihaz için de bu yönde bir beklenti oluşmaya başladı. LG’nin birçok ismin haklarını satın alması bu varyasyonlara çok da uzak olmadığımızı gösteriyor. LG’nin aldığı isimler arasında LG G6 Hybrid, G6 Fit, G6 Sense, G6 Young, G6 Forte, G6 Prix, G6 Compact ve G6 Lite isimleri yer alıyor. Elbette teknoloji şirketleri isim haklarını koruma altında tutmak için kullanmayacağı isimleri de bünyesine alıyor. Bu nedenle büyük ihtimalle bu isimlerin büyük bir bölümünü gerçek bir cihazda görmeyeceğiz.

İsimler arasında yalnızca iki tanesi ön plana çıkıyor; LG G6 Lite ve LG G6 Compact. Daha önce Lite isimli bir telefon üzerinde çalıştığı söylenen LG’nin LG G6’nın böyle bir modelini çıkarması pek de imkansız görünmüyor. Bu cihazların özelliklerinin nasıl olacağıyla ilgili bir şey söylemek güç olsa da büyük ihtimalle malzeme kalitesi ve teknik özellikleri düşürülmüş modeller görebiliriz. Detayları öğrenmemiz için önce LG G6 tanıtımını beklemekte fayda var.