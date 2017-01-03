LG, yeni Super UHD TV’leriyle görüntü kalitesini artırıyor

Söz konusu LCD televizyonlar olunca LG pazardaki rekabetin zirvesinden kolay kolay inmeyecek gibi görünüyor. Las Vegas’ta gerçekleşecek CES 2017 öncesinde firma yeni Super UHD LCD TV‘lerini tanıttı.



LG SJ9500, SJ8500 ve SJ8000 olmak üzere üç yeni Super UHD TV serisini duyurdu. LG’nin Nano Cell teknolojisinden güç alan LCD TV’ler bu teknolojiye sahip üçüncü jenerasyon modeller olarak öne çıkıyor. En gelişmiş görsel deneyimi sunmayı amaçlayan Nano Cell teknolojisi gerçeğe en yakın renklerle görsel şölen vadediyor. LG’nin Super UHD TV modelleri aktif HDR deneyimi sunuyor. Birden fazla HDR formatını destekleyen Dolby Vision teknolojisiyle genel televizyonlar, kullanıcıyı yüksek kalitede HDR içeriklerle buluşturuyor. LG’nin sezgisel kullanım sunan webOS arayüzüne sahip televizyonlarda ses performansı da çok daha etkileyici. İnce ve estetik hatlara sahip televizyon modelleri geniş bir yelpazede kullanıcı isteklerini karşılamayı amaçlıyor.

Peki Nano Cell teknolojisi neler getiriyor? Renk solmalarını büyük oranda önleyen Nano Cell teknolojisi, görsel kararsızlığı da olabildiğince engelliyor. Aynı zamanda renk bozulmalarını da ciddi oranda önleyen bu teknolojiyle çok daha keskin renkler elde etmek mümkün oluyor. Televizyonların aynı zamanda Technicolor Expert Mode diye bir özelliğe sahip olacağı da belirtiliyor. Ancak bu özellik televizyonların çıkışıyla değil sonrasında güncellemeyle gelecek gibi görünüyor. Bu özellik sayesinde LG kullanıcılara gerçeğe en yakın renkler sunarak televizyon deneyimini hiç olmadığı kadar geliştirmeyi amaçlıyor.

LG’nin yeni Super UHD TV serisi için bir fiyat bilgisi verilmedi. Ancak bütçe dostu bir fiyat beklentiniz varsa çok da umutlanmayın deriz.