LG’den 21 saat kullanım süresi vadeden dizüstü bilgisayar

Geçen yıl piyasaya sürdüğü Gram isimli dizüstü bilgisayarla adından söz ettirmeyi başaran LG, serinin yeni modelini CES 2017‘de görücüye çıkardı. İnce ve hafif yapısını korumaya devam eden bilgisayar, buna rağmen güçlü bir performans ve oldukça uzun bir pil ömrü vadediyor.

Tasarım olarak önceki modelden pek de farklı görünmeyen LG Gram 14, sadece 970 gram ağırlığında. Tamamı metal gövdeye sahip 14 inçlik cihaz, gücünü Intel Core i5 5200 işlemciden alıyor ve bilgisayarda 8 GB DDR3L RAM kullanılıyor. 128 GB SSD depolama alanının sunulduğu bilgisayar, LG’nin iddiasına göre 21 saat boyunca kullanılabiliyor. Diğer bilgisayarları göz önüne aldığımızda çok iddialı görünen bu rakamın ne kadar gerçekçi olduğunu cihaz piyasaya sürüldüğünde öğrenebileceğiz. Çıkış tarihi henüz bilinmeyen bilgisayarın fiyatı ise 850 dolar olarak açıklanmış durumda.